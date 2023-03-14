В Тамбовской библиотеке имени Пушкина пройдет очередной фримаркет

18 марта с 10.00 до 18.00 в Пушкинской библиотеке будет работать фримаркет. Так называется площадка, где все желающие могут поменять ставшие ненужными вещи на что-то полезное.

- На фримаркете можно обменяться вещами в хорошем качестве, отдать ненужную одежду и обувь на благотворительные цели, принести для дальнейшей переработки макулатуру, батарейки, добрые крышечки, оставить и взять любые книги с полок книгообмена, принять участие в мастер-классах по вторичному использованию материалов, принести и забрать комнатные цветы, - пояснили в Тамбовской областной библиотеке имени А.С. Пушкина.

Вход на мероприятие свободный. Читательский билет не для входа не требуется.