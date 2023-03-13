Тамбовские баскетболисты проиграли в Новосибирске

Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 13 марта, в Новосибирске в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местный одноименный клуб принимал «Тамбов». Хозяева с первой четверти взяли игру под свой контроль – 27:13. Дальше – больше. Выиграв каждую четверть, сибиряки добились итогового перевеса в 32 очка – 98:66.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Максим Хозяшев, Сергей Рассказов, Никита Иванов (по 12 очков), Роман Баландин (девять) и Андрей Логинов (семь).

После сегодняшнего игрового дня «Тамбов» располагается на восьмом месте с 39 очками. Лидируют московская «Руна» (51 балл), «Уралмаш» из Екатеринбурга (50) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (46). Теперь 23 марта тамбовчане сыграют дома с «Динамо» из Владивостока (шестое место, 41 очко). Начало встречи в 19:00.