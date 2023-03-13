Тамбовчанин брал деньги в долг на развитие бизнеса и спускал их на азартные игры

30-летний житель Мичуринска попросил у знакомого 600 тысяч рублей на развитие бизнеса. Мужчина не отказал, тем более, ему было обещано, что сумма быстро вернется к владельцу.

Однако и через 2 года бизнес открыт не был, деньги так и не были возвращены. 29-летний мужчина несколько раз просил вернуть деньги, но каждый раз слышал, что прибыль должна вот-вот пойти.

- Обращаться в полицию пострадавший не стал. При проведении оперативных мероприятий данная информация стала известна сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по городу Мичуринску. Полицейские инициативно выявили и задокументировали преступление, нашли и опросили обе стороны конфликта. Подозреваемый в совершении мошенничества признался, что взял в долг 600 тысяч рублей и собирался вернуть, но не смог, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Как выяснилось, у подозреваемого были и другие знакомые, дававшие ему в долг. Сейчас личности пострадавших и суммы ущерба устанавливаются. Что касается денег, то они, скорее всего, пошли на азартные игры, которыми увлекается подозреваемый.