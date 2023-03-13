Пожилые мать и сын из Токаревки лишились сбережений из-за алчной соседки

В отдел полиции в Токаревке обратился 65-летний мужчина, сообщивший о краже. На месте сотрудники полиции установили, что потерпевшие – 91-летняя пенсионерка и ее 65-летний сын - приглашали к себе соседку для помощи по хозяйству.

Как-то раз женщина заметила, как хозяйка достает из шкафа деньги, и у нее созрел преступный план. Она усыпила бдительность хозяев и унесла все деньги. Пропажу 272 000 рублей мать и сын заметили через некоторое время.

- Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции отдела полиции поселка Токаревка установили личность злоумышленницы, ей оказалась 39-летняя жительница Токаревского района, которая не раз попадала в поле зрения полиции, а также ранее отбывала наказание за аналогичные преступления, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Злоумышленница дала признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.