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НовостиОбщество13 марта 2023 13:00

Тамбовчанин пожаловался на отсутствие разъяснений от администрации

Ответственному сотруднику может грозить штраф
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мичуринска рассмотрела жалобу местного жителя. Мужчина направил электронное заявление через единый портал государственных услуг Российской Федерации, но ответ на него так и не получил.

- Установлено, что заявитель обратился в администрацию города по вопросу привлечения к ответственности виновных в нарушении правил содержания земельного участка, прилегающего к домам на пересечении улиц Герасимова и Революционная. В администрации заявителя уведомили о направлении обращения в санитарно-техническую инспекцию для принятия соответствующих мер, чего сделано не было, - рассказали в прокуратуре города Мичуринска.

В результате заявитель так и не получил ответ. Прокурором возбудил в отношении ответственного работника администрации дело об административном правонарушении. Нерадивого сотрудника могут оштрафовать на 10 тысяч рублей.