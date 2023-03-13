Тамбовчанин пожаловался на отсутствие разъяснений от администрации

Прокуратура Мичуринска рассмотрела жалобу местного жителя. Мужчина направил электронное заявление через единый портал государственных услуг Российской Федерации, но ответ на него так и не получил.

- Установлено, что заявитель обратился в администрацию города по вопросу привлечения к ответственности виновных в нарушении правил содержания земельного участка, прилегающего к домам на пересечении улиц Герасимова и Революционная. В администрации заявителя уведомили о направлении обращения в санитарно-техническую инспекцию для принятия соответствующих мер, чего сделано не было, - рассказали в прокуратуре города Мичуринска.

В результате заявитель так и не получил ответ. Прокурором возбудил в отношении ответственного работника администрации дело об административном правонарушении. Нерадивого сотрудника могут оштрафовать на 10 тысяч рублей.