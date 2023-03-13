Житель Мичуринска накинулся с ножом на свою сожительницу

Участковый уполномоченный ОМВД России по городу Мичуринску Александр Мальцев при проведении профилактической работы выявил факт угрозы убийством. 52-летний местный житель поссорился с сожительницей и с ножом в руке угрожал ей убийством.

- Лейтенант полиции нашел и опросил свидетелей, инициативно выявил преступление и передал собранные материалы в подразделение дознания, где было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В настоящее время подозреваемый опрошен, устанавливается причина противоправного поведения. Орудие преступления – нож – найден и изъят, - рассказали в УМВД по Тамбвоской области.

Подозреваемому может грозить до 2 лет лишения свободы.

Всего с начала года на территории Тамбовской области сотрудники полиции зарегистрировали 138 фактов угрозы убийством.