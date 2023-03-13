В Тамбове на несколько часов отключат свет

14 марта в Тамбове запланированы отключения света по ряду адресов. Администрация города Тамбова сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 электричества не будет ул. Авиационная, д. 79-148.

Также отключения запланированы на время проведения ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

с 9.00 до 11.30

- ул. И. Франко, д. 3-57;

- пр. Рубежный, д. 2А;

- ул. Некрасова, д. 24-85;

с 13.30 до 16.30

- ул. К. Маркса, д. 265-343;

- ул. Колхозная, д. 94-105;

- ул. Тургенева, д. 1-52;

- ул. Пушкарская, д. 76-90

На время опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

с 9.00 до 13.00

- ул. Ново-Южная, д. 1-47;

- 1-й Южный пр., д.1-7;

- 3-й Южный пр., д. 1-5;

с 13.00 до 16.00

- ул. Маяковского, д. 31-81;

- пр. Сосновский, д. 27-76;

- пр. Тульский, д. 49-68;

- ул. Подгорная, д. 51-53;

- ул. Лысогорская, д. 60-95;

- ул. Никифоровская, д. 81-93.

В связи с проведением строительно-монтажных работ в трансформаторной подстанции персоналом с 9.00 до 14.00:

- ул. Андреевская, д. 1-64;

- ул. Пархоменко, д. 2-65;

- ул. Южная, д. 1-9;

- ул. Уральская, д. 2-14;

- Уральский туп., д. 1-5.