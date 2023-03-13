В Тамбове на несколько часов отключат свет

14 марта в Тамбове запланированы отключения света по ряду адресов. Администрация города Тамбова сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 электричества не будет ул. Авиационная, д. 79-148.
Также отключения запланированы на время проведения ремонтных работ в трансформаторной подстанции:
с 9.00 до 11.30
- ул. И. Франко, д. 3-57;
- пр. Рубежный, д. 2А;
- ул. Некрасова, д. 24-85;
с 13.30 до 16.30
- ул. К. Маркса, д. 265-343;
- ул. Колхозная, д. 94-105;
- ул. Тургенева, д. 1-52;
- ул. Пушкарская, д. 76-90
На время опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:
с 9.00 до 13.00
- ул. Ново-Южная, д. 1-47;
- 1-й Южный пр., д.1-7;
- 3-й Южный пр., д. 1-5;
с 13.00 до 16.00
- ул. Маяковского, д. 31-81;
- пр. Сосновский, д. 27-76;
- пр. Тульский, д. 49-68;
- ул. Подгорная, д. 51-53;
- ул. Лысогорская, д. 60-95;
- ул. Никифоровская, д. 81-93.
В связи с проведением строительно-монтажных работ в трансформаторной подстанции персоналом с 9.00 до 14.00:
- ул. Андреевская, д. 1-64;
- ул. Пархоменко, д. 2-65;
- ул. Южная, д. 1-9;
- ул. Уральская, д. 2-14;
- Уральский туп., д. 1-5.