Тамбовчанин получил 9 лет за убийство приятеля

В Тамбове вынесли приговор 52-летнему местному жителю, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 2 июля прошлого года в квартире дома по улице Жуковского нашли тело 57-летнего мужчины с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственном характере его смерти.

Следствием и судом установлено, что 26 июня мужчины вместе распивали спиртное. В процессе общения один из мужчин оскорбительно высказался в адрес умершей матери хозяина квартиры, что разозлило его, и он схватил нож и нанес обидчику два удара в область шеи и груди. От полученных ран потерпевший сразу скончался.

Только через неделю злоумышленник обратился в правоохранительные органы и сообщил, что у себя в квартире он обнаружил тело знакомого. В рамках расследования следователи установили, что именно хозяин квартиры причастен к убийству мужчины.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.