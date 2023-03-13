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НовостиОбщество13 марта 2023 11:39

Вязаная карта Тамбовской области признана самой большой в России

Авторы получили свидетельство и медаль международного агентства «Интеррекорд»
Марина МАКОВЛЕВА
Авторы вязаной карты - жители Рассказово Марина Елютина и Галина Погуляева трудились над проектом 11 лет

Авторы вязаной карты - жители Рассказово Марина Елютина и Галина Погуляева трудились над проектом 11 лет

Вязаная карта Тамбовской области вошла в Реестр рекордов России. В Международном агентстве регистрации рекордов «Интеррекорд» (InterRecord) рассмотрели заявку и зарегистрировали рекорд в номинации «Самая большая вязаная карта региона России (ручная вязка)».

- Авторы вязаной карты Тамбовщины с изображением 30 муниципалитетов региона, их границ, символов и названий - жители Рассказово Марина Елютина и Галина Погуляева. Над этим проектом они трудились одиннадцать лет, карту создали к 85-летию области. Она создана единым полотном! В России не существует аналогов этой уникальной вязаной карты, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Авторам карты-рекордсменки вручено соответствующее свидетельство и медаль.

Фото правительства Тамбовской области