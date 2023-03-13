Житель Мичуринского района украл из хозяйства центнер комбикорма

В дежурную часть отдела полиции поступила дополнительная информация о ранее совершенной краже сельхозпродукции. Со склада на территории хозяйства в селе Жидиловка Мичуринского района пропало 100 кг комбикорма.

- Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Житель села 1988 года рождения проник на территорию хозяйства, взломал навесной замок склада и вывез комбикорм на автомобиле с целью последующей реализации. Часть похищенного изъята, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.