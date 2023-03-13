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НовостиОбщество13 марта 2023 10:40

Жителям Моршанска начисляли плату за отопление по «бесхозному» счетчику

Прибор долгое время никто не обслуживал
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура города Моршанска по коллективному обращению местных жителей проверила соблюдение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в многоквартирном доме.

- Установлено, что с ноября 2021 года по февраль 2023 года в многоквартирном доме управляющей компанией не обслуживался прибор учета тепловой энергии, договор со специализированной организацией на его обслуживание не заключался, при этом жильцам дома по данному прибору учета длительный период времени производились начисления за тепловую энергию, - рассказали в прокуратуре города Моршанска.

Прокуратура внесла представление в адрес директора управляющей компании. Компания провела общее собрание жильцов и заключила договор на обслуживание прибора учета тепловой энергии со специализированной организацией.