На Тамбовщине проверят, как водители перевозят детей

14 марта сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия по контролю за использованием детских удерживающих устройств и предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Они пройдут по всей области,

преимущественно вблизи образовательных организаций. Приэтом администрации школ и родители будут заблаговременно об этом проинформированы.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей и призывает всех водителей соблюдать правила.

- Применение детских удерживающих устройств является важнейшим условием для обеспечения безопасности детей-пассажиров, снижения риска получения травм, в том числе не совместимых с жизнью, в случае дорожно-транспортного происшествия, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Настоятельно рекомендуем перевозить детей в удерживающих устройствах даже после достижения ими 7-летнего возраста.