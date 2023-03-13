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НовостиОбщество13 марта 2023 11:06

На Тамбовщине проверят, как водители перевозят детей

Рейды ГИБДД 14 марта пройдут у школ
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

14 марта сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия по контролю за использованием детских удерживающих устройств и предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Они пройдут по всей области,

преимущественно вблизи образовательных организаций. Приэтом администрации школ и родители будут заблаговременно об этом проинформированы.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение правил перевозки детей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 3000 рублей и призывает всех водителей соблюдать правила.

- Применение детских удерживающих устройств является важнейшим условием для обеспечения безопасности детей-пассажиров, снижения риска получения травм, в том числе не совместимых с жизнью, в случае дорожно-транспортного происшествия, - говорят в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Настоятельно рекомендуем перевозить детей в удерживающих устройствах даже после достижения ими 7-летнего возраста.