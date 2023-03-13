Жительница Моршанского района обокрала заснувшего гостя

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о ранее совершенной краже денег с банковской карты жителя Моршанска. Мужчина обнаружил несанкционированное списание. Как выяснилось, перед этим он познакомился с женщиной из деревни Быковка и приехал к ней в гости.

Хозяйка на славу угостила мужчину, а когда тот после употребления спиртного уснул, взяла его сотовый и сняла деньги при помощи мобильного приложения к банковской карте.

- Сотрудники уголовного розыска предприняли розыскные мероприятия в отношении предполагаемой подозреваемой. Ей оказалась женщина 1983 года рождения. При опросе злоумышленница признала вину в совершенном хищении. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о краже. Выясняется, не причастна ли подозреваемая к другим подобным преступлениям. Виновной грозит до 500 тысяч рублей штрафа либо до 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей. Также придется возместить потерпевшему материальный ущерб.