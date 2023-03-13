В Тамбове скоро откроется новая газовая заправка

В Тамбове до конца марта завершат обустройство нового топливо-заправочного пункта, предназначенного для заправки общественного транспорта, обслуживающего городские маршруты. Он будет расположен на улице Чичканова на территории МУП «Тамбовгортранс». Для водителей предусмотрено удобное место для быстрой заправки автобусов. В течение дня пункт сможет обслужить более 60 автобусов. Его открытие позволит разгрузить пока еще единственно действующую в областном центре автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС).

Как отмечают в министерстве автомобильных дорог и транспорта области, работа по расширению использования экологичного газомоторного топлива ведется комплексно. Пока в регионе действуют всего две метановых заправки – под одной в Тамбове и Моршанске. Однако количество автотранспорта, использующего в качестве топлива метан, неуклонно растет. Поэтому предусмотрено дальнейшее развитие заправочной инфраструктуры. К маю в Тамбове планируют открыть еще одну газозаправочную станцию. Правительство региона совместно с администрациями муниципалитетов проводит подбор земельных участков для газовых заправок в Тамбовском и Мичуринском районах, Уварове и Мичуринске.

- Кроме того, наш регион стал участником федеральной программы «Развитие энергетики», что позволит предоставить сервисным центрам субсидии для переоборудования транспорта на использование метана, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Автовладельцы при этом получат скидки в 50 процентов при проведении работ.

Существенным шагом, призванным поддержать, автовладельцев, решивших перейти на использование метана, станет и введение льгот по уплате транспортного налога. Соответствующий законопроект внесен в областную Думу, где уже прошел первое чтение.