В Мичуринске проведут ямочный ремонт дорог

Администрация наукограда заключила муниципальный контракт на ямочный ремонт дорог. В этом году площадь, которую приведут в порядок составит больше 600 кв. м. Работы начнутся когда потеплеет - в конце марта-начале апреля. В первую очередь внимание уделят маршрутам движения общественного транспорта, а также территориям, на состояние которых чаще всего жалуются жители. На сегодняшний день специалисты коммунальных служб отсыпают выбоины на дорогах асфальтовым срезом. Это временная мера для обеспечения безопасности дорожного движения. Оставить жалобу на состояние покрытия можно в официальных аккаунтах администрации наукограда в социальных сетях, либо по телефону диспетчерской службы «Спецавтохозяйства»: 5-12-00.