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НовостиПроисшествия13 марта 2023 7:20

В Тамбовской области огонь унес жизни двух женщин

В регионе за неделю зарегистрировано 11 пожаров
Марина МАКОВЛЕВА
Спасателям пришлось эвакуировать из многоэтажки 34 человека

Спасателям пришлось эвакуировать из многоэтажки 34 человека

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

За прошедшую неделю в Тамбовской области произошло 11 пожаров, погибло 2 человека, эвакуировано 34 человека. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

В Тамбове на улице Красноармейская частично сгорела мебель в квартире на 1 этаже девятиэтажного дома. В пожаре погибла 78-летняя женщина. Эвакуировано 34 человека. Для ликвидации пожара привлекались 2 отделения 2 пожарно-спасательной части и автолестница.

В Инжавинском районе в селе Хорошавка на улице Набережная полностью сгорел сарай. В огне погибла 55-летняя женщина. Пожар потушили 1 отделением 19 пожарно-спасательной части.