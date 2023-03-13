В Тамбовской области огонь унес жизни двух женщин

Спасателям пришлось эвакуировать из многоэтажки 34 человека Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

За прошедшую неделю в Тамбовской области произошло 11 пожаров, погибло 2 человека, эвакуировано 34 человека. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

В Тамбове на улице Красноармейская частично сгорела мебель в квартире на 1 этаже девятиэтажного дома. В пожаре погибла 78-летняя женщина. Эвакуировано 34 человека. Для ликвидации пожара привлекались 2 отделения 2 пожарно-спасательной части и автолестница.

В Инжавинском районе в селе Хорошавка на улице Набережная полностью сгорел сарай. В огне погибла 55-летняя женщина. Пожар потушили 1 отделением 19 пожарно-спасательной части.