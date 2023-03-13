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НовостиПроисшествия13 марта 2023 7:00

Любитель пьяной езды получил 8 месяцев колонии вместо условного срока

Государственный обвинитель добился изменения наказания
Марина МАКОВЛЕВА

Приговором Кирсановского районного суда 39-летнего жителя района признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за совершение аналогичного преступления. Суд приговорил мужчину к 8 месяцам лишения свободы условно с лишением водительских прав сроком на 3 года 3 месяца.

- Государственный обвинитель не согласился с указанным приговором, посчитав назначенное наказание несправедливым, и оспорил его в апелляционном порядке, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Суд апелляционной инстанции с учетом позиции работника прокуратуры изменил приговор суда первой инстанции. Мужчине предстоит отбывать наказание в колонии-поселении.