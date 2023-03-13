В Тамбовском районе более 12 млн рублей потратят на борьбу с несанкционированными свалками

Свалки будут ликвидированы полностью, а не перенесены в другое место

В 2023 году администрация Тамбовского района выделила 14 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. На недавних электронных торгах окончательная цена услуги опустилась до 12,5 млн рублей.

- До 30 ноября этого года нужно будет вывезти более 9 тысяч кубических метров мусора. При этом подрядчик должен обеспечить стопроцентную очистку указанной в заявке территории и не допустить перевозку отходов с одного несанкционированного места на другое, - пояснили в администрации Тамбовского района.

Фото администрации Тамбовского района