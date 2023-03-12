Мичуринский «Тамбов» восстановил равновесие в серии с «Липецком»

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 12 марта, в Липецке состоялся второй матч 1/8 финала Кубка регионов. Триумфатор минувшего регулярного чемпионата НМХЛ – мичуринский «Тамбов» - после сенсационного поражения в первом матче серии вновь едва не начудил.

Хотя счет в матче на 28-й минуте открыл Богдан Сенотов, реализовав численный перевес, на второй перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу липчан. По разу «волчат» огорчили Арсений Лащенов (31-я) и Василий Балмашнов (40-я). Едва начался третий период, как наш Алексей Долишня восстановил равновесие в счете (45-я), а волевую победу «Тамбову» принес Сенотов, оформивший дубль на 59-й минуте. Итог – 3:2 в пользу мичуринцев.

Счет в серии, которая продлится до трех побед одной из команд, стал 1:1. Третий матч пройдет на льду мичуринского «Темпа» 15 марта. Начало игры в 18:30.