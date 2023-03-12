Тамбовчане отмечают 160 лет со дня рождения естествоиспытателя Владимира Вернадского

12 марта исполняется 160 лет со дня рождения естествоиспытателя Владимира Вернадского. Его имя тесно связано с тамбовской землей. В Пичаевском районе работает музей-усадьба «Вернадовка», а в областном центре установлен памятник академику.

Кроме того, каждый год на Тамбовщине проходят Юношеские чтения имени В.И. Вернадского, международная научная вернадовская конференция. Ученые, политики, студенты обсуждают глобальные проблемы и различные прогнозы развития человечества в свете идей академика для формирования модели современного общества.

В этом году в вузах также состоятся форумы, а в музее-усадьбе Вернадовка - традиционный литературно-музыкальный праздник. Для школьников проведут уроки, посвященные наследию Вернадского.