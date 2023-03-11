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НовостиСпорт11 марта 2023 20:27

Тамбовские «волчата» сенсационно проиграли «Липецку»

Победитель регулярки НМХЛ капитулировал перед аутсайдером плей-офф
Алексей СЕРГУНИН
Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Сегодня, 11 марта, в Липецке состоялся первый матч 1/8 финала Кубка регионов. Триумфатор минувшего регулярного чемпионата НМХЛ – мичуринский «Тамбов» - встречался с восьмым клубом восточной конференции. Это была уже пятая встреча между клубами в этом сезоне. Четыре предыдущие выиграли «волчата» - дома 6:4 и 4:1, в Липецке 3:1 и 3:2.

Но в этот раз черноземное дерби прошло под диктовку липчан. Более того, они уже к исходу седьмой минуты отправили «Тамбов» в легкий нокдаун, после которого наши парни так и не смогли прийти в себя. На 4-й минуте счет открыл Василий Балмашнов, на седьмой перевес «Липецка» закрепил Арсений Лащенов. На 49-й минуте мичуринцы вернулись в игру после точного броска Егора Верхорубова, но на этом все закончилось. Точку в матче поставил Матвей Коковин, отличившись за 16 секунд до финальной сирены. Итог – 3:1 в пользу хозяев льда.

Счет в серии, которая продлится до трех побед одной из команд, стал 1:0 в пользу липчан. Второй матч состоится завтра, 12 марта, на льду «Звездного». Начало игры в 17:00.