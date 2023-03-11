Тамбовчанам обещают сильный ветер

По данным Тамбовского ЦГМС – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 12 марта на территории Тамбовской области ожидается местами усиления юго-восточного ветра порывами с порывами 15-20 м/с.

- Во избежание несчастных случаев обращается ко всем жителям и гостям региона с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.