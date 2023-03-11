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НовостиОбщество11 марта 2023 10:30

На ул. Запрудной в Тамбове заработало освещение

Жители ждали этого 6 лет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

10 марта на постоянной основе включили уличное освещение по нечетной стороне дороги улицы Запрудной. Теперь здесь будет намного комфортнее и безопаснее. Запрудная - одна из самых протяженных дорог на севере Тамбова. Объект значимый, дорога шестиполосная, ее длина свыше 1,7 км. Она пролегает между микрорайонами Майский и Телецентр. Рядом жилой комплекс, крупные социальные объекты - детский сад «Винни-Пух», строящаяся поликлиника. Дорогу построили еще в 2016 году, однако всё это время не освещалась. В конце 2022 были проведены работы по оформлению технической документации и вводу сетей электроснабжения в эксплуатацию.

- Это один из этапов большой работы, которая в последующем позволит пустить по этой улице общественный транспорт, -сообщает пресс-служба администрации Тамбова.