Баскетбольный клуб «Тамбов» выиграл в Барнауле

Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 10 марта, в Барнауле в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местный одноименный клуб принимал «Тамбов». Гости с первой четверти взяли игру под свой контроль – 24:19. Дальше – больше. Выиграв каждую четверть, «волки» добились итогового перевеса в 20 очков – 77:57.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Максим Лютыч (15 очков), Максим Хозяшев, Сергей Рассказов (по 11), Роман Баландин и Юрий Митюк (по девять).

После сегодняшнего игрового дня «Тамбов» располагается на восьмом месте с 38 очками. Лидируют московская «Руна» (49 баллов), «Уралмаш» из Екатеринбурга (48) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (45). Теперь 13марта тамбовчане сыграют в Новосибирске с местным одноименным клубом (шестое место, 39 очков).