В Тамбове оборудуют еще один пешеходый переход

В Тамбове в ближайшее время должен появиться ещё один пешеходный переход, о необходимости которого жители района, где он запланирован, говорили уже давно. Люди даже обратились к уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину и попросили его помочь им добиться обустройства «зебры». Речь идёт о пересечении улиц 2-й Высотной и К. Маркса. Омбудсмен провёл проверку и выяснил, что ближайшие пешеходные переходы от 2-й высотной находятся на перекрёстке ул. К. Маркса с ул. 3-й Высотной и Шлихтера. Расстояние между ними составляет около 400 метров. Однако, есть ГОСТ, который предъявляет определённые требования к организации пешеходных переходов, по правилам они должны находиться на дорогах в населённых пунктах через каждые 200-300 метров. В этом случае показатель оказался превышен. Вопрос об обустройстве пешеходника адресовали городской мэрии и в региональное УГИБДД. Там, наконец-то, с позицией жителей согласились.

- По информации администрации города Тамбова, специалисты МБУ «Дирекция городских дорог» внесли изменения в схему организации дорожного движения по ул. Карла Маркса в районе пересечения с ул. 2-й Высотной в части организации пешеходного перехода, - рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в регионе. – Известно, что эта схема направлена в УГИБДД области на согласование, и, как только это будет сделано, её утвердят в мэрии.

Планируется, что пешеходный переход на проблемном перекрёстке обустроят через несколько недель – к 1 апреля.