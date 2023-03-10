Бывшего руководителя Бюро МСЭ № 3 осудили за взяточничество

Представитель прокуратуры области поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Бюро МСЭ № 3. Женщину признали виновной в получении взяток в значительном размере и незаконных действиях.

- В суде установлено и доказано, что подсудимая получила две взятки по 30 тысяч рублей за положительные решения об установлении двум женщинам группы инвалидности, - пояснили в прокуратуре Тамбовской области.

- При этом, одна из женщин фактически вообще не имела законных оснований для признания ее инвалидом, а другая при помощи взятки просто хотела ускорить процесс оформления группы инвалидности, исключив различные «бюрократические проволочки». Данная коррупционная схема выявлена при участии сотрудников УЭБиПК регионального управления МВД России, - сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Суд вынес обвинительный приговор, назначив виновной наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, штрафом в размере 1 млн 700 тысяч рублей и конфискацией 60 тысяч рублей. Также женщина лишились права занимать должности, связанные с осуществлением медико-социальной экспертизы сроком на 4 года.