В Тамбове установят больше 1,5 тысяч энергоэффективных светильника

В городе станет светлее Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Больше 1,5 тысячи энергоэффективных светильника планируют установить в Тамбове в этом году. Они появятся как во дворах, так и вдоль дорог, которые будут ремонтироваться за счет средств нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, светильники поменяют на междворовых и общественных пространствах, которые вошли в программу «Комфортная городская среда», а также региональную программу «Дорога к дому».

Напомним, в этом году в областном центре за счет разных источников финансирования планируется благоустроить порядка 40 общественных пространств, что на 82% больше, чем годом ранее. На многих из них до этого уличного освещения никогда не было.

- Всего за последние два года в Тамбове заменили больше трех тысяч светильников, из них более 1,7 тыс. штук – в 2021 году и 1,3 тыс. – в 2022 году. Где-то достаточно поменять старые натриевые светильники на новые светодиодные, а где-то приходится прокладывать новые линии уличного освещения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.