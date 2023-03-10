В марте в Тамбове более 30 участков восстановлены после земляных работ

Облик дворов обещают вскоре полностью восстановить

С начала весны более 30 участков в Тамбове были благоустроены после ремонта подземных коммуникаций. На них провели установку бордюров, восстановление брусчатки, щебенение.

- Благоустройство проходило в разных частях Тамбова. На Киквидзе, 73, например, установили бордюр и восстановили брусчатку. На Гоголя, 10, Майской, 35, Бастионной, 24е и еще 18 адресах защебенили и вывезли лишний грунт. Кроме того, на девяти территориях в местах производства земляных работ выполнена обратная засыпка грунтом, - сообщают в администрации города Тамбова.

Асфальт на всех этих участках появится после наступления благоприятной погоды.

Фото администрации города Тамбова