В Сосновском районе матери пришлось через суд отстаивать 1,5-годовалого сына

В Сосновское районное отделение судебных приставов поступило решение суда о передаче ребенка и определении его места жительства с матерью.

- В силу сложившихся обстоятельств молодая женщина была вынуждена уйти от супруга, но 1,5-годовалого сына отец и бабушка ребенка ей не отдали. Мать ребенка обратилась в суд, который встал на ее сторону, - пояснили в УФССП России по Тамбовской области.

Судебный пристав совместно с сотрудниками полиции и опеки прибыл к отцу ребенка и благополучно передал малыша его матери.