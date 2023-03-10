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НовостиОбщество10 марта 2023 10:40

В Сосновском районе матери пришлось через суд отстаивать 1,5-годовалого сына

Мальчика удалось забрать у отца и бабушки только с помощью судебных приставов
Марина МАКОВЛЕВА

В Сосновское районное отделение судебных приставов поступило решение суда о передаче ребенка и определении его места жительства с матерью.

- В силу сложившихся обстоятельств молодая женщина была вынуждена уйти от супруга, но 1,5-годовалого сына отец и бабушка ребенка ей не отдали. Мать ребенка обратилась в суд, который встал на ее сторону, - пояснили в УФССП России по Тамбовской области.

Судебный пристав совместно с сотрудниками полиции и опеки прибыл к отцу ребенка и благополучно передал малыша его матери.