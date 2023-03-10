В Тамбовском районе на складе предприятия мужчину завалило продукцией

Тамбовский районный суд вынес приговор в отношении должностного лица. Начальника цеха предприятия признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей.

Суд установил, что подсудимый работал начальником цеха на одном из предприятий Тамбовского района. В его должностные обязанности входило обеспечение безопасного складирования готовой продукции, однако мужчина небрежно относился к профессиональным обязанностям.

- В результате допущенных подсудимым нарушений, произошел обвал продукции предприятия, и их дальнейшее обрушение на металлическое ограждение. В результате сотруднику сторонней кампании, были причинены телесные повреждения, от которых он скончался, - сообщают в Тамбовской районном суде.

Подсудимый вину не признал. Суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы. Также судом удовлетворен гражданский иск, заявленный потерпевшей стороной.