Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 марта 2023 10:22

В Тамбовском районе на складе предприятия мужчину завалило продукцией

Начальник цеха получил 2 года ограничения свободы
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовский районный суд вынес приговор в отношении должностного лица. Начальника цеха предприятия признали виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей.

Суд установил, что подсудимый работал начальником цеха на одном из предприятий Тамбовского района. В его должностные обязанности входило обеспечение безопасного складирования готовой продукции, однако мужчина небрежно относился к профессиональным обязанностям.

- В результате допущенных подсудимым нарушений, произошел обвал продукции предприятия, и их дальнейшее обрушение на металлическое ограждение. В результате сотруднику сторонней кампании, были причинены телесные повреждения, от которых он скончался, - сообщают в Тамбовской районном суде.

Подсудимый вину не признал. Суд приговорил его к 2 годам ограничения свободы. Также судом удовлетворен гражданский иск, заявленный потерпевшей стороной.