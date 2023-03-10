16-летнюю тамбовчанку будут судить за распространение наркотиков

В Ленинском МСО СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 16-летней девушки, которую обвиняют в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Следствием установлено, что в декабре 2022 года девушка, которая хотела заработать денег, прошла по ссылке из объявления о поиске работников и, понимая, что ей необходимо будет выполнять функции курьера по раскладке наркотических средств и психотропных веществ, оставила свою анкету. Через некоторое время через мессенджер с ней связался представитель «работодателя», разъяснил ее обязанности, провел стажировку, по результатам которой она была принята на работу и стала получать задания. По обозначенным координатам она забирала свертки с запрещенными веществами и прятала их по различным тайникам, сообщая куратору их местонахождение.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.