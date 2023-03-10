Житель Рассказовского района украл из соседского сарая инструменты

В отдел полиции поступила информация о краже вещей в селе Татарщина Рассказовского района. Потерпевший, проживающий на улице Шатилова, рассказал, что из его сарая были похищены бензопила, триммер и велосипед.

- Благодаря проведенным розыскным мероприятиям, проведенным участковым уполномоченным полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска, выяснена личность подозреваемого. Им оказался проживающий на той же улице 48-летний мужчина. Он был доставлен в отдел, где дал признательные показания. Подозреваемый проник в сарай, воспользовавшись отсутствием хозяина, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Виновному грозит до 5 лет тюрьмы. Похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу.