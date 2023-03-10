Передвигаться по льду в Тамбовской области становится опасно

Сотрудники МЧС предупреждают гуляющих о коварстве весеннего льда Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области

В Тамбовской области прогноз погоды на предстоящие выходные и на следующую неделю сулит до 8 С днем и -2 С ночью. Это значит, что ледяной покров водоемов становится непригоден для передвижения по нему людей.

- На водных объектах области наблюдается интенсивное таяние льда, а местами и вскрытие ледяного покрова, толщина льда составляет 12 - 18 см. Перемещение по льду толщиной менее 7 см опасно! Безопасная толщина льда для человека 10-15 см, - напоминают в ГУ МЧС по Тамбовской области.

Весной даже внешне крепкий лед становится рыхлым. Сверху его «съедают» солнце, туман и талые воды, снизу подтачивает течение. Особенно ослаблена прочность льда в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водорослей, вблизи деревьев, кустарника и камыша.