Житель Мичуринска взял машину на ремонт и продал ее

В полицию обратилась автовладелица, проживающая в Мичуринске. Она сообщила о мошенничестве. Женщина передала свою машину в мастерскую автосервиса 2 года назад. С тех пор она дожидалась окончания ремонта, раз за разом выслушивая заверения, что скоро работы будут закончены. Теперь же мужчина, которому она доверила свое авто, перестал отвечать на ее звонки.

Как сообщают в УМВД по Тамбовской области, полицейские установили личность «посредника», которым оказался 37-летний житель микрорайона Кочетовка. Как выяснилось, иномарку он продал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.