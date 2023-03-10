Житель Уметского района едва не зарезал собутыльника

В прокуратуре Уметского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу 67-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- В ходе совместного распития спиртного, на почве внезапно возникшей личной неприязни между обвиняемым и его знакомым произошла словесная ссора, в результате которой мужчина нанес потерпевшему кухонным ножом один удар в область живота, причинив тяжкий вред здоровью, - рассказали в прокуратуре Уметского района.

Уголовное дело направлено в Уметский районный суд для рассмотрения по существу.