В Тамбовской области будут судить иностранца, который сделал перевод террористу

Иностранцу грозит до 15 лет колонии

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области выявили и пресекли противоправную деятельность уроженца одного из государств ближнего зарубежья, причастного к финансированию деятельности террористической организации.

Установлено, что мужчина, находясь на территории нашего региона, с помощью банковского онлайн-приложения перевел деньги члену террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», находящемуся в Сирии. На основании полученных материалов в региональном УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности).

- В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области.

За такое преступление грозит от восьми до пятнадцати лет колонии со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы.

Фото пресс-службы УФСБ по Тамбовской области