Житель Мордово рассчитался с долгом, чтобы не лишиться иномарки

В Мордовское районное отделение судебных приставов на исполнение поступил документ о взыскании с жителя рабочего поселка Мордово 270 тысяч рублей задолженности. Мужчина занял деньги, а возвращать их не торопился.

- Возбудив исполнительное производство, сотрудник ведомства установил, что должнику на праве собственности принадлежит кроссовер Toyota Highlander. На автотранспортное средство был наложен арест. Это побудило гражданина рассчитаться с взыскателем в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

После погашения задолженности автомобиль вернулся владельцу.