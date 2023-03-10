В Жердевке необорудованная контейнерная площадка для мусора превратилась в свалку

Одинокий контейнер портит пейзаж и экологию

Прокуратура Жердевского района по обращению местного жителя проверила исполнение федерального законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Жердевки.

- Установлено, что на придомовой территории по улице Первомайской расположен контейнер для сбора твердых коммунальных отходов, который стоит на земле, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод отсутствует, также не имеется ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, возле контейнера образовалась свалка твердых бытовых отходов, - сообщают в прокуратуре Жердевского района.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес ЖГ МКУ «Служба по благоустройству и эксплуатации». Однако никаких мер принято не было. Поэтому прокуратура обратилась в суд, требуя обязать администрацию провести благоустройство контейнерной площадки.

Судом исковые требования прокуратуры полностью удовлетворены.

Фото прокуратуры Жердевского района