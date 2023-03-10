В Уварове выбрали территории для участия в благоустройстве

Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая

В апреле-мае в Уварове состоится голосование по отбору территорий для благоустройства. Предварительный список общественных пространств уже определен по результатам сбора предложений от жителей. В перечень включены продолжение благоустройства парка сахарного завода и сквер в 1 микрорайоне за Дворцом культуры «Дружба».

- В парке сахзавода в этом году начаты работы по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и региональному проекту «Дорога к дому». Но одного года реализации за счет средств этих программ недостаточно, поэтому парк вновь включен в список для голосования. Территория за ДК «Дружба» также требует благоустройства, тем более, что сейчас эту часть микрорайона начали активно развивать. Так, ранее была заасфальтирована площадь перед дворцом культуры, в прошлом году началось строительство «умной» спортивной площадки, а по программе «Дворы Тамбовщины» велись работы во дворе 7-14, - рассказали в администрации города Уварово.

Проголосовать за одну из этих территорий горожане смогут на единой федеральной платформе с 15 апреля по 31 мая.

Фото администрация города Уварово