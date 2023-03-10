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НовостиОбщество10 марта 2023 6:59

В Бондарском районе водопроводную воду не исследовали на пригодность

Ответственное лицо привлечено к административной ответственности
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Бондарского района проверила соблюдение законодательства о водоснабжении населения. При этом было установлено, что администрация сельского поселения не соблюдает периодичность исследования проб воды в водопроводных сетях по микробиологическим и органолептическим показателям.

Как рассказали в прокуратуре Бондарского района, в связи с допущенными нарушениями ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности. Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района.