В Бондарском районе водопроводную воду не исследовали на пригодность

Прокуратура Бондарского района проверила соблюдение законодательства о водоснабжении населения. При этом было установлено, что администрация сельского поселения не соблюдает периодичность исследования проб воды в водопроводных сетях по микробиологическим и органолептическим показателям.

Как рассказали в прокуратуре Бондарского района, в связи с допущенными нарушениями ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности. Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль в прокуратуре района.