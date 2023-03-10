В Тамбове дали старт конкурсу «Женщина года»

Комитет по делам горожан и связям с общественностью администрации Тамбова приглашает жительниц областного центра - обаятельных, талантливых, творческих, заботливых, ориентированных на личный и профессиональный успех, принять участие в ставшим традиционным конкурсе «Женщина года - 2022».

В этом году для участниц конкурса предусмотрено семь номинаций:

- «Общественная деятельность и благотворительность»;

- «Лидерство и успешное руководство»;

- «Хранительница семейных традиций»;

- «Образование и наука»;

- «Медицина и милосердие»;

- «Культура и искусство»;

- «Физическая культура и спорт».

- Заявки на участие в конкурсе «Женщина года – 2022» принимаются до 21 марта 2023 года в комитете по делам горожан и связям с общественностью администрации города (ул. Советская, 182, третий этаж, левое крыло, каб.22, тел. 48-15-60, 48-15-76), - сообщает пресс-служба мэрии.