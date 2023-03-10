В Тамбове провели ямочный ремонт на площади более 1,5 тысяч кв. м

Ремонт проводят по заявкам жителей и на основе решения специалистов

С начала 2023 года в Тамбове ямочный ремонт провели на площади более 1,5 тысяч кв. м. Дефекты устраняют при помощи литого асфальта.

- Литой асфальт применятся для ямочного ремонта в холодный период года. Сначала года было израсходовано более 230 тонн. Работы прошли на 40 улицах, а также Октябрьском, Лермонтовском и Астраханском путепроводах, - рассказали в администрации города Тамбова.

В настоящее время ямочный ремонт ведется на улице Мичуринской. Работы планируется провести от Магистральной до окружной дороги в двух направлениях.

Отметим, что список дорог, где необходим ямочный ремонт, формируется на основании обращений жителей, а также в результате обследований территорий специалистами.

Фото администрации города Тамбова