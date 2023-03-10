В Тамбове при ремонте дорог занизят бордюры и уложат тактильную плитку

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тамбове на улицах Чичканова, Свободная и Агапкина отремонтируют три участка дорог, а также пешеходные тротуары, которые адаптируют для использования людьми с ограниченными возможностями здоровья.

На этих участках не только обновят покрытие и заменят светильники, но и уложат тактильную плитку, а также занизят бордюры на пешеходных тротуарах. Кроме того, на улице Свободной благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» установят четыре светофора: в районе домов №1 и № 4 к.4, на пересечении с пр. Безымянного, с улицей им. генерал-майора В.А. Глазкова, а также на пересечении улиц Свободной – Ореховой – Гиляровского. Все они будут оснащены звуковой сигнализацией.

- Стоимость работ на данных объектах составляет 185 миллионов рублей, общая протяжённость участков – более четырёх километров, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.