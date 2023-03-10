В Тамбове орудуют псевдосотрудники водоканала

Жителям выдают документы с печатью фирмы из Самарской области

Представители некой компании под видом сотрудников водоканала обманывают пожилых тамбовчан. В частности, неизвестные были замечены в многоэтажках по улице Красноармейской. Как отметили в службе безопасности «РКС-Тамбов», представители фирмы входят в доверие к пенсионерам, производят установку и замену счётчиков холодной воды, предположительно, вне зависимости от сроков поверки. Также они оказывают услуги по опломбировке. После чего выдают акт, на котором стоит печать Самарской области.

- За свою работу псевдосотрудники тамбовского водоканала берут существенную плату, значительно превышающую рыночную стоимость данной услуги – 4,5 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов.

Это не первый подобный случай. В октябре прошлого года в городе орудовали неизвестные, которые предлагали тамбовчанам услуги по установке и замене приборов учёта.

В «РКС-Тамбов» напоминают, что их сотрудники не ходят по домам и не занимаются установкой и заменой счётчиков. А опломбирование приборов учёта производится по заявке абонента.

Фото РКС-Тамбов