В марте и апреле в Тамбове будут проходить субботние ярмарки

Тамбовчане смогут закупить продукты к своему столу
Каждую субботу в марте и апреле в Тамбове будут проходить универсальные ярмарки. Адрес проведения: площадь Красноармейская, 1.
- Здесь жители и гости города смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию, продовольственные товары от местных производителей, а также изделия ремесленников и народных умельцев Тамбовской области, - сообщают в администрации города Тамбова.
Качество и безопасность товаров будут проверять специалисты регионального управления ветеринарии и Роспотребнадзора.
Фото администрации города Тамбова