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НовостиОбщество9 марта 2023 15:00

В марте и апреле в Тамбове будут проходить субботние ярмарки

Жители смогут купить местную продукцию и изделия мастеров
Марина МАКОВЛЕВА
Тамбовчане смогут закупить продукты к своему столу

Тамбовчане смогут закупить продукты к своему столу

Каждую субботу в марте и апреле в Тамбове будут проходить универсальные ярмарки. Адрес проведения: площадь Красноармейская, 1.

- Здесь жители и гости города смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию, продовольственные товары от местных производителей, а также изделия ремесленников и народных умельцев Тамбовской области, - сообщают в администрации города Тамбова.

Качество и безопасность товаров будут проверять специалисты регионального управления ветеринарии и Роспотребнадзора.

Фото администрации города Тамбова