В Сампурском районе обнаружена свалка отходов переработки подсолнечника

В адрес управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступило сообщение о свалке отходов производства на земле сельскохозяйственного назначения в Сампурском районе.

Специалисты осмотрели участок и выявили нарушения земельного законодательства. Отходы переработки подсолнечника – лузга, жмых, шелуха – сбрасывались на площади 1,1518 га. Данный участок арендует юридическое лицо.

Управление объявило предостережение о недопустимости подобных нарушений, так как негативное воздействие на почву приводит к снижению плодородия, истощению земель и распространению эрозийных процессов.

- Кроме того, для объективного рассмотрения состояния сельскохозяйственных земель, управлением будет произведен отбор образцов почвы, с целью установления химического загрязнения, - сообщают в ведомстве.