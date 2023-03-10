В Тамбове проведут горячую линию, приуроченную ко Дню прав потребителей

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей.

- В связи с этим с 13 по 24 марта в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области и в Центре гигиены и эпидемиологии по будним дням будут работать телефоны «горячей линии», сообщает пресс-служба администрации города.

В управление Роспотребнадзора можно позвонить с 9.00 до 17.00 по номеру: 8 (4752) 48-03-82.

Телефон «горячей линии» Центра гигиены и эпидемиологии Тамбовской области: 8 (4752) 72-03-19. По нему звонки будут приниматься с 10.00 до 13.00 и с 13.30 до 15.30.

Также люди могут обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру: 8 (800) 555-49-43.