Две фирмы оказались в черном списке поставщиков, оставив стоматологическую поликлинику без перчаток

Тамбовское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков две фирмы. Причиной стал срыв поставок перчаток в лечебное учреждение.

ООО «ГК Пожтехальянс» заключило с областной стоматологической клиникой государственный контракт на поставку 15700 пар перчаток. Однако в срок товар поставлен не был, вместо него пришло письмо о невозможности поставки перчаток, ввиду приостановления своей хозяйственной деятельности.

ООО «ИнвестМедТорг» обязалось поставить лечебному учреждению 31500 пар перчаток на сумму 102 375 руб. Изделия все-таки дошли до адресата, но с нарушением срока. Более того, возникли сомнения, что перчатки произведены ООО «Самарский завод медицинских изделий», как предполагал контракт. Позже экспертиза подтвердила сомнения – источник товара неизвестен.

После претензии, направленной поставщику, ООО «ИнвестМедТорг» забрало со склада поставленный товар. Однако надлежащий товар так и не представило.

Как пояснили в УФАС России по Тамбовской области, ввиду недобросовестных действий данные общества не смогут 2 года участвовать в бюджетных закупках.