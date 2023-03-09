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НовостиПроисшествия9 марта 2023 13:57

В Тамбове на переходе сбили женщину

Пешеход не успела перейти дорогу на зеленый
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Авария произошла вечером 8 марта

Авария произошла вечером 8 марта

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 8 марта в 20 часов 9 минут в районе дома №50/1 по улице Интернациональной города Тамбова. 18-летний водитель «НИССАН ПРИМЕРА» на регулируемом пешеходном переходе сбил 49-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора, и не успела его завершить.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.