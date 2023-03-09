В Тамбове на переходе сбили женщину

Авария произошла вечером 8 марта
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Авария, в которой пострадала женщина, произошла 8 марта в 20 часов 9 минут в районе дома №50/1 по улице Интернациональной города Тамбова. 18-летний водитель «НИССАН ПРИМЕРА» на регулируемом пешеходном переходе сбил 49-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора, и не успела его завершить.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.