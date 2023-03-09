Задержаны двое тамбовчан, выманивавших деньги у пенсионеров

Полицейские задержали жителя Мичуринского района. 33-летний мужчина сговорился со своими родственниками и обманул двоих жителей Уварова. Он звонил пенсионерам и под предлогом помощи родственнику, попавшему в ДТП и таким образом выманил 177 000 рублей.

- Установлено, что, действуя аналогичным образом, он обманул и жителей других регионов, таких как Владимирская область и Хабаровский край. В настоящий момент злоумышленника задержали, в отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Проводится дальнейшее расследование, устанавливаются факты его противоправной деятельность в других регионах, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Полицейские соседнего региона задержали еще одного подозреваемого в мошенничестве. 24-летний уроженец Липецкой области прибыл в Мичуринск, где обманом завладел деньгами пенсионерки в сумме 200 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый содержится в СИЗО соседнего региона.